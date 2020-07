Autoridades de saúde recomendam a Carlos Alexandre isolamento profilático

O juiz Carlos Alexandre foi aconselhado a respeitar um isolamento profilático pelo delegado de saúde de Lisboa, na sequência da sua participação na realização de buscas, no final de junho, a uma agência bancária em Leiria, avança a revista Sábado.

A operação em causa, intitulada Suini-Fatura, investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais no comércio e abate de suínos.



Dias após as buscas na agência, o gerente bancário e um funcionário foram diagnosticados com o coronavírus, assim como um agente da PSP que participou na operação.

A mesma publicação revela ainda que Carlos Alexandre já terá realizado o rastreio à covid-19 e que o resultado terá sido negativo, no entanto as autoridades de saúde determinaram que seria melhor respeitar o isolamento profilático.

A situação já terá levado ao adiamento de debates instrutórios de um processo de corrupção nas Finanças e o do caso da Associação Industrial do Minho.