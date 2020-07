Municípios portugueses financiaram transportes públicos com 186 milhões em 2017 e 2018

Os municípios portugueses do continente gastaram, em 2017 e 2018, mais de 186 milhões de euros no financiamento dos transportes públicos de passageiros, divulgou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). A maior fatia foi direcionada para o transporte escolar (mais de 92%).

O relatório da AMT acrescenta que, considerando a informação obtida junto da Administração Central, constatou-se que o montante das indemnizações compensatórias ascendeu, em 2018, a 9,82 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,8% em relação a 2017. No mesmo período, o montante das compensações tarifárias aumentou cerca de 10%, para cerca de 37 milhões de euros.

Quanto à informação recolhida junto da Administração Local, 86% dos municípios (239 municípios) informaram ter pago, em 2017 e 2018, cerca de 186,3 milhões de euros para financiamento do serviço público de transporte de passageiros regular. Deste valor total, 69,1% corresponde ao transporte escolar (passes escolares mais circuitos especiais), no valor de 128,7 milhões de euros; e 23,4% é referente a montantes pagos ao abrigo de um contrato de serviço público, no valor de 43,5 milhões de euros. Juntos, representam mais de 92% do valor total.