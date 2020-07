Bolsonaro acusa positivo em teste à covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou, esta terça-feira, que o resultado do teste à covid-19, que fez na sequência da manifestação de alguns sintomas compatíveis com a doença, acusou positivo para a presença do coronavírus.

Bolsonaro admitiu aos jornalistas que sentiu mal-estar, cansaço e dores musculares, mas que está “perfeitamente bem” e para o provar até tirou a máscara.

“O facto de eu ter sido contaminado mostra que eu sou um ser humano como outro qualquer”, afirmou, antes de se afastar uns metros para trás e retirar a máscara para mostrar a cara.

“Estou até com vontade de fazer uma caminhada mas, por recomendação médica, não farei”, acrescentou.