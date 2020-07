Fugiram mais seis estrangeiros à guarda do SEF. Três já foram capturados

Esta é já a segunda fuga de migrantes instalados em centros do SEF no espaço de poucos dias.

Mais seis cidadãos estrangeiros, à guarda do SEF, fugiram na madrugada passada, do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto de Faro. Três deles já foram capturados.

O SEF já confirmou a fuga, em declarações à agência Lusa, garantiu “que foram acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima, tendo três deles sido já localizados, esta manhã, dois pela GNR e um pelo SEF".

Os três migrantes, que pertenciam ao grupo de 22 que foi intercetado ao largo de Vale do Lobo no dia 15 de junho, serão presentes a tribunal amanhã.

Recorde-se que esta é já a segunda fuga de migrantes instalados em centros do SEF no espaço de poucos dias. Na sexta-feira passada, três outros cidadãos estrangeiros evadiram-se do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Francisco Sá carneiro, no Porto, tendo sido capturados algumas horas depois.