Costa sublinha "urgência" de um acordo europeu

Primeiro recebeu o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Esta terça-feira foi a vez de António Costa se reunir com Giuseppe Conte, o primeiro-ministro italiano. Ambos reforçaram a necessidade de um acordo no próximo conselho europeu, de 17 e 18 de julho, em Bruxelas. E as previsões da Comissão Europeia apontam para uma contração do PIB português nos 9,8 por cento.

No final do encontro, o primeiro-ministro português insistiu que as previsões de Bruxelas "revelam bem a urgência de que haja um acordo" no próximo conselho europeu. Ontem, também o presidente do governo espanhol tinha defendido que é preciso um entendimento este mês. Ou seja, o discurso está alinhado para o conselho europeu.

Giuseppe Conte, por seu turno, alinhou na mesma ideia: a resposta tem de ser imediata sob pena de as consequências serem mais gravosas. E Costa acrescentou: "quanto mais tarde começarmos a responder, maior será o dano económico".

No próximo dia 13, o primeiro-ministro português reúne-se com o seu homólogo holandês, em Haia, Países Baixos.