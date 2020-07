Luís Filipe Vieira anuncia recandidatura à presidência do Benfica

Dirigente tinha deixado questão em aberto nas declarações após derrota das águias com o marítimo.

O atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, confirmou, esta terça-feira, que vão recandidatar-se ao cargo, acabou com a dúvida que ele próprio tinha deixado depois da derrota com o Marítimo.

Na altura, em conferência de imprensa, Luís Filipe Vieira deixou em aberto a hipótese de não se apresentar às eleições para a presidência do clube, que estão marcadas para outubro.

Afinal, Luís Filipe Vieira, de 71 anos, vai mesmo recandidatar-se ao cargo que ocupa desde 2003, segundo as declarações que proferiu, esta terça-feira, no plenário dos órgãos sociais do Benfica.