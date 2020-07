Câmara de Paços de Ferreira encerra após serem detetados cinco casos positivos de covid-19

O edifício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira foi encerrado, esta quarta-feira, depois de serem diagnósticos vários casos positivos de covid-19 entre funcionários.

Depois de ter sido anunciado um caso de coronavírus entre os colaboradores na terça-feira, a autarquia decidiu realizar vários testes de despiste, tendo sido detetados mais quatro casos positivos.

“A partir desta quarta-feira feira, dia 8 de julho, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira estará encerrada ao público", informa a autarquia, em comunicado.

"A Autoridade de Saúde Pública Local, em articulação com a Câmara Municipal, face à situação descrita, decidiu pelo encerramento temporário do edifício sede do Município, encontrando-se todos os colaboradores em isolamento obrigatório, para os que foram testados positivos e isolamento profilático para os demais", acrescenta.

Neste momento, há cinco casos confirmados de covid-19 na autarquia, sendo esperados para as próximas horas mais resultados aos testes já realizados.

Na mesma nota, a câmara avança que durante os próximos dias, dará conta da evolução da situação, garantindo "aos munícipes toda a ajuda e colaboração necessária”.

“Apesar dos constrangimentos que esta situação naturalmente causará, a Câmara Municipal, os seus funcionários e todo o executivo, não deixarão de continuar a trabalhar, garantindo aos munícipes toda a ajuda e colaboração necessária, sobretudo num momento tão complexo e difícil que o concelho, o país e o mundo atravessam", remata.