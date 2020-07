Segurança Social já pagou 992 milhões em apoios excecionais

A Segurança Social pagou, até ao momento, 992 milhões de euros em apoios excecionais. Os dados foram divulgados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante uma comissão parlamentar.

"No total das medidas que temos em curso, temos até ao momento 992 milhões de euros pagos, abrangendo 1,3 milhões de pessoas e 108 mil empresas", avançou a governante.

Este valor abrange não só o layoff simplificado mas também outras medidas de ajuda a famílias e empresas como o apoio às famílias por causa do fecho das escolas, apoio aos sócios-gerentes, baixas por isolamento, doença ou primeiros apoios aos trabalhadores informais.

Quanto ao desemprego, a ministra diz que este é um assunto que está a ser acompanhado. “Temos estado a acompanhar com atenção os números do desemprego. Temos em junho uma desaceleração do crescimento do desemprego, mas claramente é uma das preocupações que temos em cima da mesa”, disse.

Ana Mendes Godinho informou ainda que mais de 870 mil trabalhadores estão actualmente abrangidos pelo layoff simplificado. A ministra diz que o número significa que 25% da população ativa no setor privado está, neste momento, enquadrada neste mecanismo extraordinário.