Sobe para 15 o número de vítimas mortais do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz

Subiu para 15 o número de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Reguengos de Monsaraz, depois da morte de mais um utente do lar onde teve início o surto.

Em comunicado, a autarquia informou, esta quarta-feira, a morte de um idoso, de 73 anos. O homem, utente do lar, morreu na terça-feira à tarde, no Hospital do Espírito Santo, onde estava internado.

O concelho tem agora 133 casos ativos de covid-19, dos quais 86 foram diagnosticados no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva e 47 na comunidade.

Recorde-se que os idosos foram transferidos do edifício do lar para o pavilhão multiusos do parque de feiras e exposições. Os utentes que não estão infetados encontram-se em casa de familiares ou noutras instalações de apoio.

O lar será esta quarta-feira alvo de uma descontaminação geral. "Será hoje concretizada uma operação de grande envergadura de descontaminação geral do edifício, devidamente articulada com as Forças Armadas Portuguesas e com o Ministério da Defesa, na qual é prevista a participação de 33 militares, com todos os meios adequados à execução desta operação", revelou a autarquia.