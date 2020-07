Morreu o advogado João Araújo. Velório realiza-se hoje na Basílica da Estrela

O advogado João Araújo, que defendeu de José Sócrates no âmbito do processo da Operação Marquês, morreu em casa, na noite passada.

A informação foi avançada pela Rádio Renascença, que confirmou a notícia da morte junto de fonte familiar.

João Araújo sofria de cancro e o seu estado tinha piorado, estando atualmente a ser acompanhado em casa por uma enfermeira.

A última vez que foi visto em tribunal foi, em março, durante o debate instrutório do processo no Tribunal Central de Instrução Criminal onde ficou evidente que o seu estado de saúde estaria mais debilitado.

Em 2018 chegou a admitir deixar a defesa de José Sócrates por divergências quanto à estratégia a seguir. João Araújo, a par de Pedro Delille, representou o antigo primeiro-ministro durante cerca de cinco anos.

A funerária Servilusa adiantou, à agência Lusa, que o velório de João Araújo realiza-se hoje, a partir das 17:30, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Na quinta-feira, haverá uma missa pelas 12h30, estando a cremação prevista para as 14h00 no Cemitério do Alto São João, Lisboa.