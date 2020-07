"Não via saída. Não tinha força para lutar (…) Achei que não estava cá a fazer nada”. Liliana Campos recorda depressão

💦💦💦 Senti, depois daquelas minhas palavras no Passadeira Vermelha, que quando estivesse mais fortalecida falaria melhor com vocês sobre o que vivi e que me levou a precisar de ajuda especializada . A partida da minha Mãe foi muito dolorosa, pelo sofrimento que presenciei , mas esse não foi o motivo principal. Eu sabia que a Mãe já estava num lugar melhor. Aliás nunca há um motivo são sempre vários. Quando me dei conta da maldade que existia à minha volta , das mentiras , do estar a contar com um porto que pensei ser seguro , mas que afinal estava completamente minado, de várias tentativas para que eu e o Rodrigo nos afastássemos, fez-me perceber que durante os 4 anos em que juntamente com o meu irmão fomos cuidadores da minha Mãe,tinha mesmo tido a minha Vida stand-by,e não tive tempo,consciência ou capacidade para ver quem me rodeava e da forma como o faziam. Tudo isto acompanhado com o início de um tratamento de fertilização contra o tempo e a menopausa, que para mim estava a chegar precocemente,e que me ia impedir de gerar o bebé que tanto desejava,mas que fui adiando... Pela minha ginecologista, a Dra Linda Fradique fui aconselhada a procurar a psiquiatra Dra Ana Peixinho, ambas do @lusiadassaude. Mais uma vez não era só a menopausa que me fazia estar ali, havia muito mais para tratar. Na altura não conseguia ver nada de bom... Estava numa espiral de DOR. . Continuo no próximo Post.O Instagram não me deixa escrever mais neste 🙃. .

