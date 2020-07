Morreu um dos GNR que ficou ferido no acidente na A1

Um dos dois militares da GNR feridos com gravidade no violento acidente, esta terça-feira, na Autoestrada 1 (A1), morreu esta quarta-feira.

A informação foi confirmada por fonte do Destacamento de Trânsito de Santarém, que adiantou à agência Lusa que, sobre o outro militar ferido, não há qualquer “informação oficial" em relação à sua morte, como algumas notícias davam conta.

O violento acidente ocorreu ontem de manhã, quando um automóvel, civil, colidiu com um carro de patrulha da GNR no sentido norte-sul, entre o nó de Torres Novas e a área de serviço de Santarém. Na sequência do choque cinco pessoas ficaram feridas com gravidade, incluindo os dois militares da GNR, um dos quais viria a morrer esta quarta-feira.