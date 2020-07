Neil Young escreve carta aberta a Donald Trump depois de este utilizar uma música sua sem autorização

Depois de o Presidente dos Estados Unidos utilizar uma música do cantor sem autorização, Young decidiu que não o ia processar. Em vez disso, recomendou-lhe um outro tema.

Neil Young publicou, esta terça-feira, uma carta aberta endereçada a Donald Trump. O texto, publicado no seu blog , aborda o uso que o Presidente dos Estados Unidos tem feito das músicas do cantor durante os seus comícios.

"Pedi-lhe por diversas vezes para que não utilizasse a minha música, pois dá a entender que apoio as suas políticas. Mas continua a fazê-lo, nos seus encontros, sem ter em conta os meus direitos e insultando-me no Twitter", escreveu.

Ao contrário do que outros artistas fizeram na mesma situação, Neil Young decidiu não processar o Presidente dos Estados Unidos, preferindo deixar-lhe um conselho.

"Visto que está a trabalhar na resposta à covid-19 nos Estados Unidos, não irei processá-lo (como é de meu direito) para não o distrair do importante trabalho que tem em mãos, proteger e salvar vidas americanas", sublinhou, sugerindo depois que Trump passasse a utilizar nos seus comícios a música "Looking for a Leader", tema editado em 2006 e que contém referências ao anterior 'inquilino' da Casa Branca, Barack Obama, e ao movimento Black Lives Matter.

Leia aqui a carta: