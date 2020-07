Bebé nasceu a segurar o DIU da mãe e as imagens tornaram-se virais

Recém-nascido veio ao mundo e trouxe com ele uma recordação.

A imagem é curiosa e imediatamente se tornou viral nas redes sociais. Um bebé nasceu com o DIU (Dispositivo Intra-Uterino) da mãe na mão, no Hospital Internacional Haiphong, no Vietaname, e surpreendeu tudo e todos.

Segundo o jornal Mirror, que cita o obstetra Tran Viet Phuong, chefe do segundo departamento de obstetrícia do hospital, o recém-nascido segurava firmemente o dispositivo contracetivo na mão quando veio ao mundo e os médicos quiseram imortalizar o momento em imagens, que depois acabaram por ser partilhadas nas redes sociais daquela unidade hospitalar.

“Depois do parto, achei interessante ele estar a segurar o dispositivo e tirei a fotografia. Nunca pensei que gerasse tanta atenção”, contou.

A mãe, de 34 anos, já tinha dois filhos e há dois anos optou por colocar o dispositivo para evitar uma nova gravidez. Mas o terceiro filho acabou por vir e trouxe com ele uma recordação especial.

O médico explicou que o DIU terá acabado por se mover da posição original, tornando-se ineficaz.

O bebé nasceu com três quilos e encontra-se bem de saúde, tal como a mãe.