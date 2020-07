Viúva de Pedro Lima regressou ao trabalho e deixou desabafo: "Os meus dias agora são feitos de tentativas"

Menos de um mês após a morte do marido, Pedro Lima, Anna Westerlund está de regresso ao trabalho. Foi através das redes sociais, esta quarta-feira, que a artista se mostrou no seu atelier e acabou por fazer um pequeno desabafo sobre aquela que é uma das fases mais difíceis da sua vida.

"Preciso de sentir o pó do atelier no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na minha cabeça. A tentar, os meus dias agora são feitos de tentativas", escreveu.

Os comentários de apoio à ceramista rapidamente de multiplicaram na publicação.