Tráfego aéreo cai mais de 50% no primeiro semestre

Face à pandemia de covid-19, os números chegam sem surpresa: a NAV, empresa que gere o tráfego aéreo em Portugal anunciou hoje que nos primeiros seis meses deste ano foram controlados 179.542 voos, número que representa uma descida de mais de 50% face ao mesmo período do ano passado.

No entanto, em termos mensais, a NAV geriu, em junho, mais três mil voos que no mês de maio e os dados iniciais de julho também indicam uma melhoria.

A NAV Portugal avança ter gerido 8537 voos em junho, um valor que representa uma quebra de 87,9% face ao mesmo mês do ano passado. “Mas apesar dos valores continuarem bastante abaixo do ano passado, é de salientar que de maio para junho se registou um crescimento superior a três mil voos em Portugal”, avança a empresa.

A responsável pelo tráfego aéreo português diz ainda que “olhando para o acumulado do primeiro semestre, fica notório o forte impacto na aviação das medidas tomadas para a contenção de covid-19”.

Analisando mês a mês, a NAV refere que nos dois primeiros meses do ano o tráfego controlado pela empresa estava em linha com os números de 2019. Só depois mudaram: “A partir de março, com o gradual avanço de medidas de combate à disseminação do covid-19, incluindo encerramentos e limitações de espaços aéreos, o tráfego entrou em queda abrupta”.

Neste primeiro semestre, a torre de controlo de Faro conta com uma queda de 70,9% nos movimentos. Cascais e Santa Maria caíram 31%.