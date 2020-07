Morreu o ator Armando Venâncio

A informação foi dada pela Casa do Artista, onde o antigo ator vivia.

O ator Armando Venâncio, pioneiro do teatro independente em Portugal, morreu, esta segunda-feira em Lisboa, aos 94 anos.

A informação foi dada pela Casa do Artista, onde o antigo ator vivia, através de uma publicação no Facebook.

“Estreou-se na Companhia Rafael de Oliveira. Em 1964 integrou a Companhia do Teatro Estúdio de Lisboa. Trabalhou ainda no Teatro ABC, na Casa da Comédia e na Companhia Rey Colaco/Robles Monteiro. Participou ainda em algumas séries e telenovelas da RTP”, lê-se no post.