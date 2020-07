Caldas da Rainha. Número de crianças com covid-19 em infantário sobe para sete

O número de crianças infetadas com covid-19 num infantário nas Caldas da Rainha aumento, esta quarta-feira, para sete, segundo informou a autarquia. Para além de três funcionários e quatro familiares das crianças também terem testado positivo para o novo coronavírus, há ainda mais dois casos positivos entre os utentes no Lar do Montepio.

Segundo o município, faltam conhecer agora os resultados de sete testes e já foram realizados quarenta.

No lar, o número de pessoa sinfetadas aumentou para 28, dos quais 25 são idosos e três são funcionários.

DE acordo com a autarquia, nenhuma das pessoas que testou positivo se encontra hospitalizada.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim desta quarta-feira da Direção-Geral da Saúde.