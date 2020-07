Efemérides de 9 de Julho

1816 A Argentina declarou a sua independência em relação à Espanha há 204 anos, depois de 6 de guerras de independência na América Latina.

1832 As forças liberais de D. Pedro IV ocuparam há 88 anos o Porto – depois do desembarque das forças açorianas liberais no Mindelo.

1870 Foi estendida às colónias portuguesas há 150 anos a abolição da pena de morte para todos os crimes, exceto os militares.

1968 Abriu há 52 anos o Centro de Recuperação de Alcoitão para os mutilados da guerra colonial.

1984 Foram estabelecidas apenas há 36 anos comunicações telefónicas automáticas entre Portugal e Angola.

2010 O texto final da comissão parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre o sistema de identificação eletrónica de veículos e o “chip” de matrícula foi aprovado em votação final global há 10 anos.

2016 Vários líderes políticos franceses criticaram há 6 anos com veemência a ida de Durão Barroso para a Goldman Sachs

2017 Os ministros da Saúde de Portugal e Espanha assinaram em Madrid há 3 anos, uma declaração de intenções para iniciar negociações sobre compras centralizadas de medicamento.