Nomeados por Centeno para o Banco de Portugal colocam lugar à disposição

Os quatro membros do conselho consultivo do Banco de Portugal, que foram nomeados em 2017 por Mário Centeno, então ministro das Finanças colocaram o lugar à disposição do novo titular do cargo, João Leão, segundo o Público.

Francisco Louçã, Murteira Nabo, João Talone e Luís Nazaré, membros do conselho consultivo do Banco de Portugal, cuja função não é remunerada, querem dar ao novo ministro a oportunidade de escolher pessoas da sua confiança para o cargo.

Existe ainda a questão de estes quatro nomes terem sido escolhidos por Mário Centeno, que deverá ser nomeado como governador do Banco de Portugal (BdP), sucedendo a Carlos Costa.

Francisco de Louça confirmou à TSF que está de saída do conselho consultivo do Banco de Portugal.

"Entendo que devo sair por uma questão de rigor e independência", disse, explicando que "o facto de ter sido indicado pelo ministro das Finanças [Mário Centeno] e haver agora outro novo ministro, determina que o novo ministro deva indicar quem entenda".

"Acresce que sendo o futuro governador Mário Centeno, não teria nenhum sentido ocupar um cargo, que requer total independência perante o Governo e a administração, com a mesma pessoa que me tinha nomeado", acrescentou Francisco Louçã.

Sublinhe-se que conselho consultivo do BdP é um órgão estatutário sem poder vinculativo, cujo dever passa por pronunciar-se sobre o relatório anual da atividade do supervisor bancário e sobre a sua atuação.