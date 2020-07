Mundo já tem mais de 12 milhões de infetados

Já foram confirmados mais de 12 milhões de diagnósticos de covid-19 em todo o mundo.

O balanço mais recente revela ainda que mais de metade do total de casos confirmados foram registados nos EUA e na América Latina

Pelo menos 12.063.425 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus, das quais 549.451 morreram.

Sublinhe-se que o número de casos confirmados continua a crescer de forma acentuada, tendo duplicado desde o dia 31 de maio. Só na última semana foram registados mais 1,3 milhões de infetados.

OS EUA são de longe o país mais afetado, em termos de valores absolutos, com mais de três milhões de diagnósticos positivos e mais de 132 mil óbitos, segue o Brasil com 1.713.160 casos e 67.964 mortos, Reino Unido com 286.979 pessoas infetadas, das quais morreram 44.517.