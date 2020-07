Débora Monteiro já é mãe e partilhou a primeira fotografia das gémeas

Débora Monteiro foi mãe, pela primeira vez, esta quarta-feira, dia 8 de julho. A novidade foi partilhada pela atriz, através das redes sociais.

“8/ 7/2020 a nossa família cresceu. Júlia 3,170kg e Alba 3,295kg, duas bebezonas que fizeram o meu coração transbordar de amor”, começou por escrever na legenda de uma fotografia, onde surge com as filhas no peito, momentos depois de dar à luz.

Débora Monteiro revelou ainda que o pai das meninas, Miguel Mouzinho, não esteve presente no parto, mas destacou o momento de felicidade que sentiu no reencontro.

“Miguel Mouzinho não estivemos juntos durante o parto, mas não vou esquecer o nosso olhar assim que estivemos juntos com as nossas bebés. Como eu te amo! Estou feliz, muito muito feliz”, acrescentou.