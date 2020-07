Número de mortes em Reguengos de Monsaraz sobe para 16 depois da morte de mais um utente

Subiu para 16 o número de mortes associadas ao surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz, depois da morte de mais um utente do lar, onde o surto teve origem.

Em comunicado, a autarquia anunciou a morte de um idoso, de 86 anos, que estava internado no Hospital do Espírito Santo em Évora. O utente morreu ao final do dia de quarta-feira.

Os casos ativos no concelho ascendem agora a 131, dos quais 85 são do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e 46 na comunidade.