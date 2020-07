Homem infetado com o novo coronavírus viajou dos Açores para o Continente à revelia das autoridades

Homem foi informado acerca do resultado positivo para a covid-19 e, mesmo assim, decidiu viajar para território continental.

Um homem infetado com o novo coronavírus viajou da ilha Terceira, nos Açores, para o Continente, esta quarta-feira, à revelia das autoridades, incumprindo as medidas de isolamento profilático determinadas pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional revela que "o indivíduo de sexo masculino diagnosticado com infeção por SARS-CoV-2 na ilha Terceira regressou quarta-feira a território continental, incumprindo as medidas de isolamento profilático determinadas pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo".

“Após ter conhecimento de que a primeira análise de seguimento da doença havia produzido resultado negativo e de que a segunda, realizada a 7 de julho, produziu ainda resultado positivo, e apesar de ter sido informado telefonicamente desse resultado cerca das 12h00 de 8 de julho pela Equipa de Acompanhamento Domiciliário de Doentes COVID-19, o referido indivíduo partiu para território continental à revelia das autoridades”, acrescenta a mesma nota.

A Autoridade de Saúde Regional refere ainda que já foram diligenciados pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo os contactos com a Autoridade de Saúde Nacional para acompanhamento do caso, bem como a devida e necessária ação judicial pelo incumprimento.