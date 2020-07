5G. Leilão arranca em outubro

Depois de o processo ter sido suspenso devido à pandemia de covid-19, a Anacom revelou esta quinta-feira o novo calendário para o lançamento do 5G em Portugal. Segundo o regulador, o objetivo é aprovar o regulamento do leilão de frequências em setembro, arrancar com o leilão em outubro e terminá-lo no final do ano, no mês de dezembro.

Já a conclusão da atribuição dos direitos de utilização das frequências deverá acontecer em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Antes da pandemia de covid-19 era previsto que este processo tivesse início em abril.

Ainda segundo a entidade liderada por Cadete Matos, a consulta pública do projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências para o 5G e outras faixas relevantes (700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz), que terminou na passada sexta-feira, recebeu cerca de 500 contributos.

Nesta consulta, revela a Anacom, participaram organismos governamentais, os dois governos regionais, reguladores, instituições públicas, autarquias locais, prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, fabricantes e o público em geral.