Costa deixa mensagem a Centeno e parabeniza novo presidente do Eurogrupo

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou, esta quinta-feira, através das redes sociais, Mário Centeno, o agora ex-presidente do Eurogrupo, pelo trabalho que desenvolveu à frente da instituição europeia.

"Saúdo calorosamente Mário Centeno pelo seu trabalho no Eurogrupo. A sua liderança foi essencial à aprovação do pacote do Eurogrupo para responder à crise económica e social", escreveu Costa no Twitter.

O primeiro-ministro aproveitou ainda para parabenizar o irlandês Paschal Donohoe, que foi escolhido, esta quinta-feira, para suceder Centeno na liderança do Eurogrupo.

“Parabéns ao novo Presidente Paschal Donohoe e felicidades para o seu mandato”, acrescentou.