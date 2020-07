FC Porto vence Tondela e pode sagrar-se campeão nacional ainda hoje

Para isso, o Benfica tem que perder no terreno do Famalicão

O FC Porto venceu (3-1), esta noite, o Tondela, na 31.ª jornada da Liga portuguesa.

No Estádio João Cardoso, os quatro golos do encontro só surgiram na segunda metade, com Danilo Pereira a inaugurar o marcador aos 47 minutos.

Aos 64', foi Marega a ampliar a vantagem para a equipa de Sérgio Conceição. Já o Tondela marcou através de Ronan, aos 77', de grande penalidade.

Aos 90+5', Fábio Vieira selou o 3-1 final, também da marca dos 11 metros.

Com este resultado, o dragão passa a somar 76 pontos e pode sagrar-se campeão nacional ainda esta noite. Para este cenário ficar confirmado, o Benfica terá que perder no terreno do Famalicão (o jogo começa pelas 21h30).

Em caso de derrota encarnada, os azuis-e-brancos são matematicamente campeões, uma vez que ficam a liderar com 9 pontos de vantagem para a águia numa altura em que faltam disputar três jornadas até ao final do campeonato (recorde-se que o FC Porto tem vantagem no confronto direto, depois de ter vencido os dois jogos a contar para a prova frente ao Benfica).

Caso o Benfica consiga vencer (ou empatar), o FC Porto fica a uma vitória do troféu - que pode conquistar no clássico frente ao Sporting, no próximo dia 15 de julho.