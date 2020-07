Benfica empata em Famalicão; FC Porto a um ponto do título

O Benfica empatou (1-1) com o Famalicão, esta noite, na 31.ª jornada da Liga portuguesa.

Pizzi inaugurou o marcador aos 37 minutos, e, já no final da partida, Guga (84') fez o 1-1 final.

Com este resultado, os encarnados passam a somar 68 pontos, ficando agora a 8 do líder FC Porto.

Com três jornadas para disputar até terminar o campeonato, os azuis-e-brancos só precisam de um ponto para conquistar o título.

A equipa de Sérgio Conceição defronta o Sporting na próxima jornada (15 de julho), seguindo-se os embates com o Moreirense e Sp. Braga.

Os azuis-e-brancos podem sagrar-se matematicamente campeões no sofá, uma vez que antes do clássico, que vai fechar a jornada 32 da prova, será a vez de o Benfica entrar em ação, com a receção ao V.Guimarães. Em caso de empate ou derrota dos encarnados, o dragão conquista desde logo o título, mesmo antes de defrontar a equipa de Rúben Amorim.