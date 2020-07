Efemérides de 10 de Julho

1900 O Metropolitano de Paris foi aberto ao público há 120 anos, como atração da Exposição Universal, embora a inauguração realmente só viesse a ocorrer no dia 19 seguinte.

1902 Foi inaugurado há 118 anos o Elevador do Carmo, mais conhecido por Elevador de Santa Justa, obra do engenheiro Raul Mesnier de Ponsard – apesar de muitos o acharem um Eiffel.

1916 Estreou há 104 anos o filme O Vagabundo, de Charles Chaplin (1889-1977).

1925 Foi constituída há 95 anos a agência noticiosa soviética Tass, que detinha o monopólio da informação oficial do regime, e está desde 1992 integrada no grupo russo ITAR-TASS.

1962 O primeiro satélite de comunicações do mundo, o Telstar, foi lançado em órbita há 58 anos.

1964 Teve lugar há 56 anos o primeiro desfile da mini-saia, criada pela estilista britânica Mary Quant (n.1934).

1974 Demitiu-se há 43 anos o primeiro-ministro Adelino da Palma Carlos (1905-92) do I Governo provisório pós-25 de Abril, para cujo cargo tinha sido nomeado em Maio anterior.

1985 Num atentado da Polícia francesa ao navio Rainbow Warrior, da organização ecologista Greenpeace, em Auckland, Nova Zelândia, há 35 anos, morreu o fotógrafo português Fernando Pereira.

2016 Portugal sagrou-se há 4 anos, pela primeira vez, Campeão da Europa em futebol, ao vencer a França, após prolongamento, por 1-0, no jogo da final, disputado no Stade de França, sendo Éder (n.1987) o autor do golo aos 109 minutos.

2018 Culminou há 2 anos o complexo resgate de 12 jovens jogadores de futebol e do seu treinador, de uma cova no Norte da Tailândia desde 23 de Junho anterior.