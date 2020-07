Imagem emocionante mostra a dor de um canguru após perder a sua companheira grávida

Fêmea, que estava grávida, foi atropelada, juntamente com uma cria de seis meses.

É uma imagem de partir o coração e que chega diretamente do mundo selvagem. Pam Rixon, socorrista, captou o momento em que um canguru macho parecia chorar a morte da sua companheira, que estava grávida. O animal foi encontrado morto à beira da estrada, depois de ser atropelado, em Melbourne, na Austrália.

Segundo o Herald Sun, Pam Rixon e Vicki Lloyd-Smith, voluntárias de um abrigo de animais selvagens, cruzaram-se com a cena trágica esta quarta-feira. Apesar da canguru fêmea estar morta, conseguiram resgatar a sua cria de seis meses, que também foi atropelada. No entanto, acabaria por não resistir, morrendo já no abrigo.

Pam Rixon partilhou a imagem para passar a mensagem de que os cangurus têm a capacidade de sentir dor e compaixão.

A Sociedade Australiana de Cangurus reagiu ao momento e confirmou que estes são animais muito protetores. "Os cangurus mostram profunda lealdade, afeto, angústia e tristeza quando algum elemento da família morre", disse Nikki Sutterby, presidente da associação.