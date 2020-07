Polícia divulga vídeo que mostra atriz Naya Rivera momentos antes do seu desaparecimento

Além do vídeo, as autoridades divulgaram também o áudio da chamada que denunciou o desaparecimento da atriz.

A norte-americana Naya Rivera, de 33 anos, está desaparecida desde quarta-feira e as buscas pela atriz continuam.

Agora, a polícia do condado de Ventura, na Califórnia, partilhou um vídeo captado pelas câmaras de segurança no porto onde atriz e o filho, de apenas 4 anos, partiram para um passeio de barco no lago Piru. De realçar que a criança foi encontrada horas mais tarde sozinha na embarcação e a mãe dada como desaparecida.

Nas imagens é possível ver o momento em que a atriz chega com o filho no carro, deixando o veículo em direção aos barcos, depois de o trancar.

Além do vídeo, as autoridades divulgaram também o áudio da chamada que denunciou o desaparecimento da atriz. A testemunha conta que o marido é velejador e avistou um menor sozinho no barco.

Em conferência de imprensa, a polícia admitiu que o corpo da atriz pode nunca vir a ser encontrado. A investigação aponta que a atriz se terá afogado depois de um acidente.

“Se o corpo estiver preso nalguma coisa debaixo de água pode nunca voltar à superfície”, disse o polícia Kevin Donoghue, que acrescentou que não há muita visibilidade no lago e que a quantidade de árvores e plantas existentes debaixo de água tornam as buscas perigosas para os mergulhadores.