Chumbados projetos para o fim do financiamento público das touradas

PSD, PCP, CDS-PP, Chega e a maioria dos deputados do PS votaram contra.

O Parlamento chumbou, esta sexta-feira, cinco projetos de lei que pediam o fim de qualquer financiamento público, direto ou indireto, a espetáculos e atividades tauromáquicas.

O PSD, PCP, CDS-PP, Chega e a maioria dos deputados do PS votaram contra os projetos que defendiam que os espetáculos tauromáquicos – e todas as atividades ligadas à tauromaquia – não poderiam receber financiamento de quaisquer entidades públicas, incluindo Governo, autarquias, institutos públicos ou empresas participadas pelo Estado.

Os projetos-leis do Partido Ecologista Os Verdes, do Bloco de Esquerda, do partido Pessoas Animais Natureza e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues juntaram mais de 25 mil assinaturas.

A favor votaram o PEV, o PAN, o BE, a Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues e perto de três dezenas de deputados do grupo parlamentar do PS.