Número de infetados no Hospital de S. José sobe para 13

Subiu para 13 o número de infetados associados ao surto de covid-19 no hospital de S. José, em Lisboa, depois de ser diagnosticado mais um caso.

De acordo com fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, no qual se inclui a unidade hospitalar, citada pela agência Lusa, o novo caso diz respeito a um funcionário de limpeza do hospital. Estavam já confirmados os casos positivos de sete doentes, quatro enfermeiros e um assistente operacional.

Segundo a mesma fonte, os sete doentes infetados , que foram transferidos para o hospital Curry Cabral, vão repetir o teste dentro de oito dias.

De realçar que o surto, identificado na quarta-feira, levou à realização de 109 testes a profissionais do hospital. Até ao momento, aguarda-se o resultado de 15 testes.