Boletins da DGS com resultados em falta vão ser corrigidos hoje

A ministra da Saúde avançou, esta sexta-feira, que todos os boletins epidemiológicos referentes à covid-19 vão ser corrigidos a partir do dia 30 de junho.

Marta Temido explicou, durante a conferência de imprensa, que as atualizações vão ser realizadas "até ao final desta sexta-feira", contando os novos boletins com os resultados dos laboratórios privados, que estavam em falta desde o último dia de junho.

Em relação à distribuição de dados por concelho, esta será atualizada a partir do boletim epidemiológico do próximo dia 14 de julho.

Portugal tem, até esta sexta-feira, 107 surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 27 surtos na região Norte, 12 no Algarve, 10 no Centro e 5 no Alentejo.

Marta Temido foi ainda questionada acerca de uma alegada queda do número de testes à covid-19, tendo respondido que "essa análise não é correta e não corresponde à realidade".