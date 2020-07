Deputados chumbam candidatos a quatro órgãos

O Parlamento chumbou, esta sexta-feira, os candidatos ao Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselhos de Fiscalização do SIRP e do Sistema Integrado de Informação Criminal e Conselho Superior de Informações.

Nenhum dos quatro candidatos conseguiu os votos suficientes para ser eleito, que corresponde a dois terços dos deputados que votaram, o que nesta votação significaria 152 dos 228 deputados presentes.

Não foram eleitos Luís Patrão (PS) e Joaquim da Ponte (PSD) para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, que obtiveram 137 votos favoráveis, 75 votos brancos e 16 votos nulos.

Também o socialista José Luís Carneiro falhou a eleição para o órgão de consulta do Presidente da República, o Conselho Superior de Defesa Nacional, tendo recolhido 148 votos favoráveis, ficando a quatro votos dosa necessários.

Para o Conselho Superior de Informações falharam a eleição o socialista Jorge Lacão (PS) e o social-democrata André Coelho Lima, que recolheram 142 votos a favor, 68 votos brancos e 18 votos nulos.

A eleição para este tipo de órgãos exige uma maioria de dois terços e um acordo entre os dois maiores partidos, PS e PSD.