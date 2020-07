IPMA prevê que temperaturas cheguem aos 40º na próxima semana

As temperaturas vão subir nos próximos dias, sobretudo, nas regiões interiores. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as próximas noites serão "noites tropicais".

A continuação das temperaturas altas está prevista até, pelo menos, ao dia 17. No entanto, no domingo vai decorrer "uma descida temporária de temperatura", em Trás-os-Montes e Vale do Tejo. A partir do dia seguinte, segunda-feira, haverá uma subida gradual.

A temperatura máxima deverá variar entre os 30º e os 35º no litoral e entre os 35º e os 40º no interior. Também as temperaturas mínimas vão subir até valores que deverão ser superiores aos 20º na maior parte do território continental.

Haverá, portanto, uma onda de calor nos próximo dias, que se deve a uma massa de ar quente vinda do Norte de África.