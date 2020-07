Sporting vence Santa Clara e consolida terceiro lugar

Jovane Cabral fez o único golo do encontro

O Sporting recebeu e venceu, esta noite, o Santa Clara, na 31.ª jornada do campeonato.

Em Alvalade, Jovane Cabral fez o único golo do encontro aos 67 minutos, após cruzamento perfeito de Wendel.

O extremo marcou pela sexta vez em 2019/20, com quatro golos nas últimas cinco jornadas.

Com este resultado, o Sporting consolida o terceiro lugar, passando a somar 59 pontos, a 9 do segundo classificado Benfica (e a 17 do líder FC Porto).

De sublinhar que a equipa de Rúben Amorim ainda não sofreu nenhuma derrota desde a retoma do campeonato: em 7 jogos, regista cinco vitórias e dois empates.

Com três jornadas para disputar até ao final da Liga, o Sporting vai ainda defrontar o FC Porto (quarta-feira), na próxima jornada, e o Benfica, na última, agendada para 26 de julho. Entre o clássico e o dérbi, os leões vão medir forças com o V.Setúbal.

Recorde-se que os azuis-e-brancos estão a um ponto do título - mas até podem ser campeões no sofá, caso o Benfica perca ou empate ante o V.Guimarães (na terça-feira).