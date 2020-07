"Passei duas semanas a chorar". Tiago Teotónio Pereira quebra silêncio sobre fim de namoro

Ator namorou cinco anos com a também atriz Filipa Areosa, mas separaram-se no ano passado.

Tiago Teotónio Pereira foi o convidado do programa da SIC Alta Definição', este sábado, em conversa com Daniel Oliveira o ator falou pela primeira vez do fim do namoro, que acabou em 2019, com a também atriz Filipa Areosa.

"Aprendi muito e cresci muito com ela, foram cinco anos da minha vida importantíssimos. Cada um seguiu o seu caminho, ninguém fez porcaria", contou.

Mas confessa que os primeiros tempos logo após o fim da relação não foram fáceis. "Passei uma ou duas semanas a chorar, desfeito", confessou, acrescentando que o apoio dos amigos foi fundamental.

“Mandava fotografias a um amigo meu a dizer: ‘Isto sou eu agora. Daqui a uns meses vamos estar a rir da figura ridícula com que eu estou agora. E hoje em dia olho para a fotografia vejo que estava desfeito, mas agora estou bem. E tem graça isso, porque as coisas superam-se. E quando percebemos que superámos é bom, é fixe. É mesmo", sublinhou.