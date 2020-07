Trump aparece em público de máscara

Em tempos, o Presidente norte-americano chegou a sugerir que as pessoas usavam máscara para mostrar oposição. Enquanto o país bate recordes de novos casos, mudou de posição.

Há uns meses, quando o próprio Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) começou a recomendar o uso de máscara em público, para prevenir o alastrar da covid-19, Donald Trump respondeu que não se imaginava a fazê-lo. no sábado, com a pandemia a acelerar nos Estados Unidos, o Presidente finalmente cedeu, usando uma máscara para visitar o hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington.

Trump garantiu que, afinal, nunca foi contra o uso de máscaras. "Acredito que têm o seu tempo e lugar", explicou. "Creio que quando estás num hospital, especialmente nessas circunstâncias, onde estás a falar com muitos soldados e pessoas que, em alguns casos, acabaram de sair da mesa de operações, creio que é ótimo usar máscara.

A mudança de posição do Presidente norte-americano já era antecipada, numa altura em que pandemia acelera como nunca nos Estados Unidos: ontem bateu-se o recorde de novos casos diários, com 66.528 novas infeções registadas, num total de 3,3 milhões casos, com mais de 137 mil mortes. Apesar dos muitos dos seus apoiantes continuarem a recusar a obrigação de uso de máscara, que vêm como um ataque à sua liberdade individual, ainda a semana passada Trump veio dizer, numa entrevista à Fox News: "Sou todo a favor de máscaras".

Contudo, ainda o mês passado, Trump chegou a sugerir que algumas pessoas usavam máscaras só para mostrar a sua desaprovação com o Presidente, em entrevista ao Wall Street Journal, acrescentando:"Eles põe os dedos na máscara, e depois tiram-na, e depois começam a tocar nos olhos, no nariz, na boca. E depois eles não sabem como o apanharam?".