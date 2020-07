Novas regras para o regresso das touradas

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) publicou este sábado a atualização das regras para a retoma das touradas. Uma das novidades é a obrigatoriedade de testes aos forcados com uma antecedência de 36 horas.

Do lado dos espetadores, estes vão estar sentados com uma cadeira de intervalo. A lotação foi fixada nos 50% e, segundo a IGAC, “nas praças onde a distância entre filas é inferior a 80 centímetros [referindo-se ao espaço do assento] deve ser garantida uma fila livre [sem ocupação] entre cada fila ocupada”.

Hélder Milheiro, secretário-geral da ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia, referiu que esta atualização é um sinal de “tratamento de igualdade na retoma de espetáculos culturais”. À Lusa, Hélder Milheiro explicou ainda que as normas anteriores obrigavam a uma fila desocupada para separação. “Isso inviabilizava o espetáculo em termos financeiros. Já 50% da lotação é muito complicado; um quarto ou um terço é inviável”, explicou.