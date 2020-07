Temperaturas altas colocam treze distritos sob alerta amarelo hoje

As temperaturas estão, de acordo com o IPMA, acima do habitual para esta época do ano. Temperatura vai subir, gradualmente, durante toda a semana.

Treze distritos de Portugal continental estão, esta segunda-feira, sob aviso amarelo devido às previsão de tempo quente. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja ficarão sob este aviso até às 21h.

As temperaturas vão subir gradualmente esta semana, a partir desta segunda-feira e até sexta-feira. No litoral, a temperatura deverá variar, durante a semana, entre os 30 e os 35 graus Celsius. Já no interior, estes valores sobem cinco graus, estando então prevista uma variação entre os 35 e os 40 graus.

Também a subida da temperatura máxima está prevista, em especial nas zonas do interior e no sotovento algarvio, onde são esperadas "noites tropicais".

De acordo com o IPMA, estas temperaturas estão acima do habitual para esta época do ano, e são justificadas pela existência de um "anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica", que origina o transporte de uma massa de ar quente vinda no Norte de África.

Para além das altas temperaturas, está também previsto céu pouco nublado ou limpo nas regiões do interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius - distritos de Guarda, Leiria, Setúbal, Évora e Beja - e os 22, em Faro e Portalegre. Já as máximas vão variar entre os 28, em Aveiro, e os 38, que estão previstos ser registados em Santarém.