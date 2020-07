Morreu Zindzi Mandela

Zindzi Mandela morreu, esta segunda-feira, num hospital em Joanesburgo. A notícia é avançada pela televisão estatal South African Broadcasting Corporation (SABC). A causa da morte não é ainda conhecida.

A filha de Nelson e Winnie Mandela era embaixadora da África do Sul na Dinamarca. Zindzi Mandela tinha 59 anos. Destacou-se em 1985, quando o regime do apartheid tentou negociar com o líder do ANC a liberdade caso denunciasse os crimes praticados pelo Congresso Nacional Africano.

Zindzi Mandela leu publicamente a carta do pai rejeitando a proposta num ato político que foi transmitido em todo o mundo.