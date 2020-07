Dois bombeiros feridos durante combate a incêndio em Oeiras

Dois bombeiros ficaram feridos, este domingo, durante o combate a um incêndio na Quinta do Marquês, em Oeiras. Segundo avançou a SIC Notícias, ambos os profissionais terão sido encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier, um devido a inalação de fumoe outro por ter sido atingido por um móvel de grande porte.

Para além dos bombeiros, não foram registados quaisquer outros feridos, porém, 12 pessoas que se encontravam no interior do prédio foram assistidas no local.

O fogo terá deflagrado por volta daa 14h, e terá dmeorado cerca de duas horas a ser extinto. Foram retiradas 30 pessoas do edifício e, no local, estiveram 37 bombeiros.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, porém será realizada uma investigação para apurar a origem do fogo.