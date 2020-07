Covid-19. Número de mortes em Portugal é igual entre homens e mulheres

Segundo o último boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.662 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais dois óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados mais 306 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 46.818. Dos novos casos, 253 casos, ou seja, 83%, foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Sublinhe-se que o boletim da DGS volta a incluir uma nota em relação aos dados relativos à Grande Lisboa, na sequência da falta de notificação de um laboratório privado."Os dados referentes à Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES. Optou-se por esta fonte porque a não notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado entre 30-06 e 3-07 originou 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise", explica a autoridade de saúde.

O número de recuperados voltou a subir e, nas últimas 24 horas, terão recuperado 158 pessoas.

Em relação a domingo, há mais cinco pessoas internadas (467), havendo, porém, menos uma pessoa internada nas Unidades de Cuidados Intensivos (63)

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.291 pessoas - menos em relação a ontem - e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.301 contactos, um número que aumento de ontem para hoje.

O boletim de hoje volta a não incluir informação atualizada sobre a distribuição geográfica por concelho dos casos de covid-19. Uma nota indica que “a DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde”. A atualização será feita amanhã, dia 14 de julho.

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

195 homens e 126 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

484 homens e 627 mulheres com mais de 80 anos.

831 óbitos do sexo masculino e 831 do sexo feminino