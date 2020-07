Fotografias de pais de Naya Rivera estão a tornar-se virais nas redes sociais

A artista estava com o filho de quatro anos, Josey Dorsey, quando mergulhou no mar sem o colete salva vidas. A criança, que foi encontrada sozinha no barco pelas autoridades, diz que depois do mergulho não voltou a ver a mãe.

O pai de Naya Rivera, a atriz mais conhecida pela sua partipação na série Glee, foi fotografada a nadar no lago onde a atriz desapareceu, no passado dia 8 de julho, no Lago Piru, na Califórnia. A imagem está a tornar-se viral nas redes sociais. Também a mãe da atriz de 33 anos foi fotografada junto ao local onde a filha desapareceu, no passado dia 11, onde se encontrava de joelhos a chorar, ao lado do irmão de Naya. As imagens dos progenitores da eterna Santana Lopez estão a emocionar os internautas, que estão a partilhar as imagens dos familiares, com mensagens de esperança.

A artista estava com o filho de quatro anos, Josey Dorsey, quando mergulhou no mar sem o colete salva vidas. A criança, que foi encontrada sozinha no barco pelas autoridades, diz que depois do mergulho não voltou a ver a mãe. "A evidência mais conclusiva agora são as declarações do seu filho, a única testemunha", revelou um agente da polícia do condado de Ventura.

As autoridades acreditam que Naya Rivieira esteja morta. "Presumimos que aconteceu um acidente e que ela morreu afogada no lago", afirmou um agente da polícia à BBC. No entanto, apesar de se prever o pior cenário, as buscas prosseguem. "O objetivo é trazer a senhora Rivera para casa para junto da sua família de forma a que estes possam ter algum descanso", adiantou.