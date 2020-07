Criança desafia Rainha Isabel II a resolver palavras cruzadas para combater isolamento social

"Ele enviou-lhe uma carta a dizer o quão triste e sozinha ela devia sentir-se no confinamento... escolheu o tema da felicidade porque queria que aquelas palavras levassem as pessoas a pensarem em coisas alegres que já fizeram", explicou a mãe da criança.

Timothy Madders foi protagonista de uma história que se está a tornar viral entre os internautas. O menino de sete anos decidiu utilizar a sua imaginação e criar um jogo de palavras cruzadas, cujo tema era a felicidade. E decidiu desafiar uma das mulheres mais conhecidas de todo o mundo para o resolver: a Rainha Isabel II. E a monarca não deixou de responder ao menino.

A mãe do príncipe Carlos resolveu o jogo e enviou uma carta ao menino."Foi muita boa [a carta], foi muito importante e fez-me muito feliz ela ter gostado... ela provavelmente queria manter-se ocupada", afirmou Madders, em entrevista à BBC.

A mãe do menino explicou que Timothy achou que a Rainha se deveria sentir muito isolada devido ao isolamento obrigatório provocado pela covid-19. "Ele enviou-lhe uma carta a dizer o quão triste e sozinha ela devia sentir-se no confinamento... escolheu o tema da felicidade porque queria que aquelas palavras levassem as pessoas a pensarem em coisas alegres que já fizeram", explicou.