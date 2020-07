"Demasiados países estão a ir na direção errada", alerta diretor-geral da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, alertou, esta segunda-feira, que existem "demasiados países a ir na direção errada" no combate à covid-19 e que várias atitudes, tanto da parte de pessoas individuais como de Governos, está a tornar a situação da pandemia "pior e pior e pior".

Durante a conferencia de imprensa, o responsável avisou que "não haverá um regresso à velha normalidade no futuro próximo mas há um roteiro para controlar [a covid-19] e continuar com a vida" e que é necessário segui-lo de modo a impedir a propagação da doença.

Tedros Ghebreyesus salientou ainda que "os atos de muitas pessoas e governos" e "mensagens contraditórias" vindas de chefes de Estado e outros líderes estão a "minar" os esforços para controlar a covid-19.

Apesar de não ter mencionado nenhum líder concreto, o diretor-geral da OMS diz que defender uma ideia e depois praticar outra é "o ingrediente mais crítico" na luta contra a doença.

"Cada governo, líder ou pessoa pode fazer a sua parte", defendeu. Os governos devem "comunicar com clareza com os cidadãos" e desenhar "estratégias completas para suprimir a transmissão", levando "as populações a seguirem os princípios básicos de saúde pública: distância física, uso de máscaras, etiqueta respiratória", acrescentou.