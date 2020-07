Nas últimas 72 horas foram confirmadas mais 25 vítimas mortais em França

Desde sexta-feira, foram confirmados mais 25 óbitos relacionados com a covid-19 em França, elevando o número total de vítimas mortais para 30.029, sendo que no fim de semana não foi feita nenhuma atualização por parte das autoridades de saúde no número de mortes.

Foram ainda registados, nas últimas 24 horas, mais 288 casos do novo coronavírus. Já foram infetadas 172.377 no país, desde o ínicio da pandemia.

6.983 pessoas ainda estão hospitalizadas, das quais 492 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.