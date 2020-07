Quatro bombeiros feridos e um civil desaparecido em incêndio em Castro Verde

A Estrada Nacional 2 foi cortada ao trânsito na sequência do incêndio.

Um incêndio em Castro Verde deixou quatro bombeiros feridos, dos quais um ficou em estado grave. Existe ainda um civil que se encontrava no local que está desaparecido, de acordo com declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja à TVI24.

O alerta foi registado às 17h07. A Estrada Nacional 2 foi cortada ao trânsito na sequência do incêndio. No local encontram-se cerca de 100 operacionais, 28 viaturas e três meios aéreos para combater as chamas.