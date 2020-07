Número de casos e óbitos diários voltam a descer no Reino Unido

No total, já morreram 44.830 no país, de acordo com as autoridades de saúde inglesas.

Foram registadas mais 11 vítimas mortais relacionadas com a covid-19, nas últimas 24 horas, o que representa uma descida comparativamente ao balanço anterior, onde foram confirmados 21 óbitos. No total, já morreram 44.830 no país, de acordo com as autoridades de saúde inglesas.

Foram ainda confirmados mais 530 novos casos de covid-19, um número que tal como os óbitos representa uma descida comparativamente aos dados de domingo, onde foram registados 650 casos. No total, há registo de 290.133 pessoas infetadas pelo novo vírus desde o ínicio da pandemia.